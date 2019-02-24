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بقداس ووعظة.. بابا الفاتيكان يختتم اليوم قمة مكافحة التحرش بالأطفال

د ب أ
نشر فى : الأحد 24 فبراير 2019 - 12:55 م | آخر تحديث : الأحد 24 فبراير 2019 - 12:55 م

يختتم بابا الفاتيكان فرنسيس الأول اليوم الأحد، قمة عن مكافحة التحرش بالأطفال استضافها الفاتيكان على مدار أربعة أيام.

ويلقي بابا الفاتيكان كلمة عقب قداس يحضره أساقفة العالم الذين شاركوا في القمة غير المسبوقة.

وكان البابا دعا إلى عقد القمة في أعقاب سلسلة من المزاعم الجديدة عن وقوع جرائم اعتداءات جنسية على الأطفال من قبل قساوسة، والتستر عليها، بينها حوادث في الولايات المتحدة وتشيلي وألمانيا وأستراليا، وهى التي فاقمت الأزمة التي تحيط بالكنيسة الكاثوليكية منذ عقود من الزمن.

وفي اليوم الأول للقمة، دعا البابا فرنسيس المشاركين إلى الخروج بـ "تدابير فعالة وملموسة" وليس "مجرد إدانات يمكن توقعها"، وقدم خارطة طريق للإصلاح تشتمل على 21 بندا من أجل مكافحة التحرش الجنسي بالأطفال.


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