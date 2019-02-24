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أفغانستان تعرب عن تقديرها لدعم الهند لقوات الأمن والدفاع الوطنية

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 فبراير 2019 - 5:31 م | آخر تحديث : الأحد 24 فبراير 2019 - 5:31 م

أعرب القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني أسد الله خالد، اليوم الأحد، عن تقديره للدعم الإيجابي الذي قدمته الهند لحكومة بلاده، وخاصة لقوات الأمن والدفاع الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاء القائم بأعمال وزير الدفاع الأفغاني اليوم بوزيرة الشؤون الخارجية الهندية سوشما سواراج بالعاصمة الهندية نيودلهي، حيث ناقشا التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشارت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان أوردته وكالة أنباء (خامة برس)، إلى أن وزيرة الشؤون الخارجية الهندية أكدت، خلال اللقاء، دعم بلادها الدائم لقوات الأمن والدفاع الوطنية الأفغانية.

جدير بالذكر أن الهند لعبت دورا رئيسيا في إعمار أفغانستان منذ سقوط نظام طالبان، حيث استثمرت أكثر من ملياري دولار في مختلف مشروعات الإعمار والبنية التحتية، كما تعهدت بتقديم حزمة مساعدات جديدة بقيمة مليار دولار لدعم مشروعات الإعمار في أفغانستان، وذلك خلال زيارة الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبدالغني للهند نهاية عام 2016.

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