رئيس وزراء مالطا يتعهد بحملة تنظيف عقب عاصفة مدمرة اجتاحت بلاده

تعهد رئيس وزراء مالطا اليوم الأحد، بعملية تنظيف ضخمة بعدما تسببت الرياح العاصفة المدمرة في إلحاق أضرار كبيرة في الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط.

وقال جوزيف موسكات، إن مئات الاشخاص طلبوا المساعدة حيث دمرت العاصفة اليوم الأحد، عددًا من المباني وجدران محيطة بها، وتسببت في إغلاق الطرق في وضع وصفه البعض بأنه أسوأ عاصفة تشهدها البلاد.

وظلت أجزاء من الجزيرة بدون كهرباء حيث وصلت سرعة الرياح القوية إلى 101 كيلومتر في الساعة.

وقال موسكات لـ"إذاعة ون" التابعة لحزبه السياسي إنه كان يتعين إغلاق محطة معالجة مياه الصرف الرئيسية في مالطا، وإخلاؤها بعدما أصبحت غير آمنة.

كما تعهد بمساعدة المزارعين عبر ميزانية الاتحاد الأوروبي التضامنية، بعدما تم تدمير آلاف المحاصيل بين عشية وضحاها، ونصحت السلطات المواطنين بالبقاء في منازلهم، بعدما تسببت الأضرار في إغلاق العديد من الطرق وتعطيل وسائل النقل العام، وتم إلغاء وتأجيل عددًا من الرحلات الجوية.