استطلاع: السياسات الحزبية أهم من مؤهلات المرشحين في رأي ناخبي تايلاند

تعتبر السياسات الحزبية أكثر أهمية من مؤهلات المرشحين في رأي الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات العامة المقررة في البلاد يوم 24 مارس، وفقا لنتائج استطلاع رأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية "Nida Poll".

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست"، اليوم الأحد، أن الاستطلاع الذي أجري خلال يومي 20 و21 فبراير شمل 1253 شخصا في عمر 18 عاما فأكثر، من مختلف المهن والمستويات التعليمية في أنحاء البلاد، لمعرفة آرائهم حول سياسات الأحزاب ومؤهلات المرشحين .

وعند طلب المفاضلة بين السياسات الحزبية ومؤهلات المرشحين بشكل فردي كأهم عامل عند الإدلاء بالأصوات في 24 مارس، اختار 36.39% من المشاركين في الاستطلاع السياسات الحزبية. بينما قال 32.64% منهم إن السياسات الحزبية ومؤهلات المرشحين لها نفس القدر من الأهمية. وقال 30.97% إنهم يهتمون بشكل أكبر بصفات المرشحين كأفراد.

وفي رد الفعل على سؤال حول العامل الذي سيؤثر على قرار اختيار حزب بعينه، ذكر 41.97% من المشاركين في الاستطلاع أن هذا العامل بالنسبة لهم هو سياسات الحزب. وقال 38.50% إن الأكثر تأثيرا بالنسبة لهم هو الأداء السابق للحزب. بينما قال 7.63% إنهم يهتمون رؤى الحزب.

وقال 6.47% إنهم ينظرون إلى زعيم الحزب، وذكر 3.01% أن العامل المؤثر هو مرشحو الحزب، بينما أعرب 1.5% عن تأثرهم بمشاركات الحزب في الحكومة السابقة، وقال 0.92% فقط من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتأثرون بمرشحي الحزب لمنصب رئيس الوزراء.

وحول المؤهلات الأكثر أهمية للمرشح، اختار 23.71% من المشاركين في الاستطلاع أداء المرشح في السابق، بينما قال 22.46% إن أهم صفة هي إلمام المرشح بشؤون الناس، في حين رأى 20.45% أن الأهم هو قدر المعرفة الذي يتمتع به المرشح وأيضا قدراته، وقال 10.66% إنهم ينظرون إلى الخلفية النظيفة للمرشح.