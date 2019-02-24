الشرطة النيجيرية: اعتقلنا نحو 400 شخص تورطوا في أعمال عنف صاحبت الانتخابات

أعلن نائب القائد العام للشرطة النيجيرية الجنرال عبد المجيد اعتقال ما لا يقل عن 400 شخص متورطين في أعمال عنف شهدتها البلاد خلال الانتخابات العامة، أمس السبت، مشددا على رضى قوات الأمن عن سير عملية الاقتراع بسلام.

وقال علي ، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية ، اليوم الأحد ، "نحن راضون جدا عن عملية الانتخابات التي جرت أمس في عموم البلاد ، قمنا بعملنا وهناك أمور حدثت مثل أحداث العنف وضعف التأمين في بعض الأحيان لكن فلنأخذ الأمر بشكل عام وليس فقط النظر لجزء منه".

وأضاف " اعتقلنا عددا كبيرا ممن تسبب بأعمال العنف أمس، اعتقلنا ما لا يقل عن 400 شخص من هؤلاء ونحقق معهم حاليا".

وشدد نائب القائد العام للشرطة النيجيرية " نحن جاهزون تماما لاستكمال جهودنا لتأمين الانتخابات حتى إعلان النتائج ومستعدون لكل شيء ونريد القيام بأفضل ما لدينا وأفضل مما سبق أيضا".