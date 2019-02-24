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لافروف يتهم واشنطن بالتهرب من بدء الحوار البناء حول المشكلات الثنائية بين البلدين

أ ش أ
نشر فى : الأحد 24 فبراير 2019 - 11:13 ص | آخر تحديث : الأحد 24 فبراير 2019 - 11:13 ص

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأحد، الولايات المتحدة بالتهرب من بدء الحوار البناء حول جميع المشكلات الثنائية بين البلدين.

وأعرب لافروف المتواجد في فيتنام - حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "عن أسف بلاده لعدم بذل الولايات المتحدة أي جهود لاستئناف الحوار الكامل بشأن جميع المشاكل المتراكمة في العلاقات الثنائية بينهما".

وقال لافروف "يبدو أن الشركاء الأمريكيين لا يرغبون في العمل بشكل بناء"، مضيفا "يمكنكم النظر في القضايا المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تجري اتصالاتنا بشأنها".

وأشار إلى أنه اتفق - في عام 2018 بهلسنكي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والمحادثات الهاتفية اللاحقة -على ضرورة تكثيف الجهود فيما بينهما لعمل جرد كامل لحالة العلاقات (الروسية - الأمريكية).


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