بومبيو: أمريكا تتطلع لخطوة قابلة للإثبات من كوريا الشمالية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن واشنطن تتطلع إلى "خطوة قابلة للإثبات" من جانب كوريا الشمالية، بشأن نزع سلاحها النووي خلال قمة مهمة تعقد في هانوي هذا الأسبوع بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

وأضاف بومبيو في تصريحات لشبكة (سي إن إن) أن الولايات المتحدة تواصل رؤيتها لكوريا الشمالية كتهديد، لكنها تأمل في إحداث تقدم.

وكان ترامب قال عقب قمته الأخيرة مع كيم في سنغافورة إن كوريا الشمالية لم تعد تمثل تهديدا للولايات المتحدة.

وتابع بومبيو أن العقوبات الاقتصادية الرئيسية على بيونج يانج "ستظل قائمة" حتى نزع السلاح النووي بشكل كامل، إلا أنه أشار إلى أن الولايات المتحدة ستوفر "مخرجا" اقتصاديا إذا تحقق تقدم.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لتوفير ضمانات أمنية لبيونج يانج وكذلك ستكون مستعدة لمساعدة كوريا الشمالية في إنماء اقتصادها.

وحذر قادة استخباراتيون وعسكريون أمريكيون من أن كوريا الشمالية ترى ترسانتها النووية كأساس لبقاء النظام ولن توافق على نزع سلاحها بشكل كامل، مما يمثل تحديا لجهود واشنطن الدبلوماسية.

كان ترامب قد أكد خلال الأسابيع القلائل الماضية على أنه "ليس في عجلة من أمره" بشأن نزع سلاح كوريا الشمالية النووي، طالما أن بيونج يانج لا تقوم بتجربة صواريخ أو أسلحة نووية.

ونشر ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن كيم قائلا "بدون أسلحة نووية، يمكن أن تصبح بلاده سريعا" واحدة من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم.

وفي تغريدة منفصلة، قال ترامب: "ثمة علاقة عظيمة مع الرئيس كيم".

كما أثنى ترامب على روسيا والصين، قائلا إنهما تفرضان عقوبات على كوريا الشمالية وتساعدان في العملية الجارية.