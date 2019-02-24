استطلاع: نظرة الألمان للمستقبل أكثر تفاؤلا من أغلب الأوروبيين

كشف استطلاع حديث لمؤسسة "نيلسن" لأبحاث السوق أن نظرة المواطنين الألمان للمستقبل لا تزال أكثر تفاؤلا مقارنة بأغلب الشعوب الأوروبية الأخرى.

وصرح إنجو شير رئيس المؤسسة بألمانيا: "ثقة المستهلك هنا (في ألمانيا) مرتفعة باستمرار"، موضحا أن ذلك يسري على تقييم فرص العمل خلال الـ 12 شهرا القادمة، كما يظهر في تقييم الوضع المالي الشخصي لكل فرد، وكذلك الاستعداد للإنفاق.

ورغم ذلك، أظهر الاستطلاع أن المستهلكين في الدنمارك والتشيك وايرلندا وهولندا وبولندا أكثر تفاؤلا من المواطنين في ألمانيا.

يشار إلى أن مؤسسة "نيلسن" لأبحاث السوق تجري استطلاعات بصورة دورية منذ أكثر من 13 عاما على المستهلكين في 64 دولة لاستيضاح توقعاتهم بشأن المستقبل، ثم يحدد بناء على ذلك مؤشر ثقة المستهلك الخاص به.

وشمل هذا الاستطلاع نحو 17 ألف شخص على مستوى أوروبا، من بينهم نحو 500 شخص تقريبا في ألمانيا.