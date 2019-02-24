دراسة أمريكية: 12% فقط من العمليات الإرهابية في 10 سنوات ارتكبها مسلمون

العمليات التي يتورط فيها مسلمون تحظى بتغطية إعلامية أكبر بنسبة 357%..

نشرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نتائج دراسة حديثة للهجمات الإرهابية بالولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، وضعها باحثون بجامعة جورجيا فيما يطلق عليه "قاعدة بيانات الإرهاب".

وتعد قاعدة البيانات العالمية للإرهاب، أهم المصادر المعلنة وغير المتحيزة للحوادث الإرهابية في جميع أنحاء العالم من عام 1970 إلى عام 2017، وتحتوي على البيانات الأكثر شمولا حول 180 ألف حادثة، بتاريخ ومكان وقوعها والأسلحة المستخدمة فيها وطبيعة الأهداف والضحايا.

تتضمن المنصة الإلكترونية التي أسسها الاتحاد الوطني الأمريكي لدراسة الإرهاب، معلومات عن أكثر من 88 ألف عملية تفجير، و19 ألف عملية اغتيال، و11 ألف عملية اختطاف منذ عام 1970، وراجعت أكثر من 4 ملايين مقالة إخبارية و25 ألف مصدر صحفي لجمع بيانات الحوادث من 1998 إلى 2017 فقط.

اعتنى فريق جامعة جورجيا بحصر 170 هجمة إرهابية وقعت خلال 10 سنوات، لكن العديد من الهجمات تشير لنفس الأشخاص، لذلك تناول الفريق 136 حادثة إرهابية في الولايات المتحدة بين عامي 2006 و2015، بالإضافة لتغطياتهم الإخبارية في وسائل الإعلام الرسمية المطبوعة والوسائط الإلكترونية، بمشاركة إرين كيرنز الأستاذة بجامعة ألاباما.

شن أشخاص مسلمون 12.5% من هذه الهجمات، لكن هذا العدد، الذي وصفته نيوزويك بالعدد "الضئيل"، حصل على نصف التغطية الإخبارية لجميع الحوادث الإرهابية كما تكشف الدراسة، أكثر بنسبة 357% من التغطية العادية لأي حادث إرهابي آخر، أي أكثر من ثلاثة أمثال ونصف.

وعلق أنتوني ليميو مدير معهد الدراسات العالمية في جورجيا بأن "انطباعات البعض باحتمال تعرضهم للهجوم من مسلمين لم تعد مجرد رأي أو إدراك أو تخمين بعد هذه الدراسة".

رأى الباحثون هذه التغطية غير المتناسبة "تعزز قوالب نمطية وروايات ثقافية حول ما يجب الخوف منه، سواء كانت قرارا واعيا من جانب الصحفيين أم لا"، وتوضح أليسون بيتوس طالبة الدكتوراة بجامعة جورجيا أن "التغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية التي شنها مسلمون بشكل فاق الحوادث الأخرى أظهر هذا النوع من الأحداث على أنه الأكثر انتشارا".

أشارت الدراسة إلى زيادة التغطية الإعلامية بنسبة 287% في حالات القبض على الجاني، وزيادة أخرى قدرها 211% إذا كان الهدف حكوميا، كما زادت التغطية بنسبة 46% مع كل حالة وفاة في الحوادث الإرهابية بالولايات المتحدة.