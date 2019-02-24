مسيرة بموسكو في ذكرى اغتيال زعيم المعارضة نيميتسوف

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جذبت مسيرة سلمية لإحياء الذكرى الرابعة لاغتيال زعيم المعارضة الروسي بوريس نيميتسوف، آلاف الأشخاص إلى شوارع موسكو اليوم الأحد.

كان قد تم إطلاق الرصاص على "نيميتسوف" وهو منتقد لاذع للرئيس فلاديمير بوتين، في 27 فبراير 2015 أثناء عبوره جسرًا على مرمى البصر من الكرملين، وشغل نيميتسوف منصب نائب رئيس الوزراء في عهد الرئيس الأسبق بوريس يلتسين.

وقال السياسي الروسي المعارض إليا ياشين، إنه لم يتم الدعوة إلى المسيرة لتذكر نيميتسوف فحسب، ولكن للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية.

وقال ياشين "هذه مظاهرة سياسية ضد زعيم الكرملين فلاديمير بوتين ومن أجل روسيا حرة".

وقدر منظمو المسيرة في العاصمة الروسية العدد بـ 8000 مشارك، وتم تنظيم فعالية مماثلة في مدينة سان بطرسبرج.