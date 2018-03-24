بروتوكول تعاون بين الجيزة وشركة مياه الشرب لترشيد الاستهلاك

وقع اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم السبت، بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة، بمشاركة «مديريات التربية والتعليم، الأوقاف، الثقافة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الصحة، والكنيسة» فى إطار مبادرة «الجيزة تحافظ على المياه».

حضر توقيع البروتوكول المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

قال محافظ الجيزة، في بيان له، إن المبادرة تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطن بقضايا مياه الشرب والتحديات التى تواجه الدولة فى هذا الشأن، وأهمية الحفاظ على شبكات الصرف، والحد من المخاطر والأثار الضارة الناجمة عن التبذير والاستخدام غير السليم.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تنمية روح المشاركة لدى المواطنين ومساهمتهم الفعالة فى الحفاظ على مياه الشرب، وعدم الإسراف فى استخدامها، وتصحيح السلوكيات الخاطئة التى يتبعها البعض منهم في استخدام مصادر المياه، مشيرا إلى أن نجاح المبادرة مرهون بمدى إدراك المواطنين لدورهم الدينى والوطنى ومساهمتهم الفعالة فى هذا الشأن.

وأشار إلى المجهودات المبذولة من قبل الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب للمواطنين وإمداد الشبكات وإقامة محطات المياه وإجراء الصيانة الدورية لها لضمان حصول المواطنين على مياه نظيفة صالحة للاستهلاك، مشددًا على ضرورة توعية المواطنين بأن الحفاظ عليها يعد واجب قومي لضمان حق الأجيال القادمة فى التنمية والتقدم.

من جهتها، قالت د. منال عوض، نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن أنشطة المبادرة ستشمل كافة الأحياء والمدن، وسيتم تنظيم العديد من الفعاليات لطلاب المدارس لتعريفهم بأهمية الحفاظ على المياه.

من جانبه، أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف، أنه سيتم تنظيم ورش ومجموعات عمل ميدانى للتعريف بالمبادرة، وتوعية المواطنين عن طريق الندوات، وإعداد المطبوعات والمواد الإعلامية والمتابعة الدورية للأعمال وإعداد التقارير الخاصة بها.