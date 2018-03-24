«حقوق سوهاج» تناقش دور الأدلة الجنائية والبصمة الوراثية في كشف غموض الجريمة

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نظمت كلية الحقوق بجامعة سوهاج، بالتعاون مع المركز للعربي للدراسات والتدريب وإعداد الباحثين، السبت، ندوة بعنوان «دور الأدلة الجنائية والطب الشرعي في كشف غموض الجريمة وتحقيق العدالة»، وذلك بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد.

قال د. حازم عبد الرحمن، عميد الكلية، إن تلك الندوات تعمل على إكساب المشاركين المهارات اللازمة في فهم الأسس العلمية بمجال الطب الشرعي والأدلة الجنائية مما ينعكس بدوره في مجال التحقيق وكشف الجريمة.

فيما طالبت د. رجاء عبد المعبود، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة أسيوط، بتكرار الندوات واللقاءات والاهتمام بتدريس الطب الشرعي لطلاب كلية الحقوق، لما يمثله من أهمية خاصة في القضايا الجنائية.

وأوضح د. عماد هاشم، مدير أبحاث التزييف والتزوير بوزارة العدل، الطرق الحديثة المستخدمة في كشف التزييف، والفرق بين مفهوم عمليات التزييف والتزوير، بالإضافة إلى الأبعاد القانونية لجريمة التزييف والتزوير.

واختتم د. عادل محمود أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بالكلية، الندوة بحديثه عن دور التحقيق الجنائي وأهميته باعتباره من أهم الإجراءات التي يتم استخدامها من أجل كشف غموض جريمة ما.