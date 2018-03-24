المنتخب الكوستاريكي يفوز على اسكتلندا وديا استعدادا للمونديال الروسي

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انتزع منتخب كوستاريكا الأول لكرة القدم فوزا صعبا من نظيره الاسكتلندي 1 / صفر خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الجمعة في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

ويدين المنتخب الكوستاريكي بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو أورينا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.

ويلتقي المنتخب الكوستاريكي مع تونس يوم الثلاثاء المقبل في مباراة ودية، فيما يلعب المنتخب الاسكتلندي أمام المجر في ذات اليوم.

ويستعد المنتخب الكوستاريكي للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو حيث يلعب في المجموعة الخامسة بجوار منتخبات صربيا والبرازيل وسويسرا.