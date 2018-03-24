فؤاد علام: «حادث الإسكندرية» دليل على ضعف التنظيمات الإرهابية

قال فؤاد علام، عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب، إن الحادث الإرهابي الذي وقع بشارع «المعسكر الروماني»، اليوم السبت، في محافظة الإسكندرية دليل على ضعف التنظيمات الإرهابية في الوقت الحالي.

وأضاف «علام»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دققيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن التنظيمات الإرهابية أصبحت ليست لديها الإمكانات أو الخبرة التي كانت تمتلكها سابقًا، لأن كميات المتفجرات التي كانوا يستخدمونها في الفترات الماضية كانت «رهبية».

وتابع أنه بهذا العمل الإرهابي تريد تلك التنظيمات أن توضح أنها لا زالت موجودة وتستطيع القيام بتلك العمليات، مستطردًا أنها كانت ستتباهى لو استشهد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، لكن الله خيب أملهم علّهم يعودوا إلى رشدهم، حسب تعبيره.

وأوضح أن كل تلك التنظيمات تحاول تشجيع بعضها، مؤكدًا أنها لاحظت النجاحات الكببيرة التي حقققها القوات المسلحة والشرطة المصرية في سيناء، والتي من الممكن أن يكون حادث الإسكندرية الإرهابي ردًا عليها.

وانفجرت عبوة ناسفة كانت أسفل إحدى السيارات، بشارع «المعسكر الروماني»، في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية.

وأسفر الانفجار عن استشهاد شخصيْن، هما المجند عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة مدير الأمن، وجلال أحمد شبانه، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم نقلهم لمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لتلقي العلاج.