واشنطن تهدد مجددا بمغادرة مجلس حقوق الإنسان

هددت الولايات المتحدة، أمس، مجددا بالانسحاب من مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بعد أن اعتمد المجلس الذى يتخذ من جنيف مقرا له، خمسة قرارات تدين سياسات إسرائيل.

وقالت السفيرة الأمريكية فى الأمم المتحدة نيكى هايلى فى بيان «عندما يتعامل مجلس حقوق الانسان مع إسرائيل بشكل اسوأ مما يتعامل به مع كوريا الشمالية وإيران وسوريا، فإن هذا المجلس نفسه هو الفاقد الأهلية»، واعتبرت أنه «منحاز كثيرا ضد إسرائيل»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وأشارت إلى أن مجلس حقوق الانسان أقر خمسة قرارات ضد إسرائيل وقرارا واحدا ضد كل من كوريا الشمالية وإيران وسوريا.

وأضافت هايلى محذرة «إن لصبرنا حدودا، وأعمال اليوم تكشف بشكل واضح أن هذه المنظمة تفتقر إلى المصداقية الضرورية لتكون مدافعا حقيقيا عن حقوق الإنسان».

ويتزامن هذا التحذير بمغادرة مجلس حقوق الانسان مع تعيين المحافظ المتشدد جون بولتون مستشارا للأمن القومى فى البيت الأبيض.

ومنذ وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض غادرت الولايات المتحدة منظمة اليونسكو، وخفضت كثيرا من مشاركتها فى موازنة الأمم المتحدة، كما أعلنت عزمها على الانسحاب من اتفاقية باريس حول المناخ.