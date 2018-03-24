«الكرملين» ينفي ما تردد عن إرسال «سكريبال» رسالة إلى «بوتين»

نفى المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم السبت، المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام حول إرسال العقيد السابق في الاستخبارات الحربية الروسية سيرجي سكريبال، رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما نفى «بيسكوف»، ردًا على سؤال بهذا الصدد لوكالة «سبوتنيك»، المعلومات التي نشرتها وسائل إعلام حول إرسال «سكريبال» رسالة إلى «بوتين»، يطلب فيها العودة إلى روسيا.

وقال المتحدث باسم «الكرملين»: «هذا غير صحيح».

كانت شبكة «بي بي سي» البريطانية، قد نشرت تصريحات لفلاديمير تيموشكوف زميل سابق لسكريبال، قال فيها إن الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية اتصل هاتفيًا بالرئيس الروسي، وطلب العفو عنه، والسماح له بالعودة إلى روسيا.

وقد اتهمت السلطات البريطانية، روسيا بتسميم سكريبال وابنته يوليا بمادة سامة في لندن، فيما تنفي موسكو أي ضلوع لها في الحادث، كما تبادلت روسيا وبريطانيا طرد الدبلوماسيين.