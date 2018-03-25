الحكومة تدين حادث تفجير الإسكندرية: الوطن باق والإرهاب إلى زوال

أدان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم بمنطقة رشدي بوسط محافظة الإسكندرية، الذي أسفر عنه استشهاد فرين اثنين، وإصابة 5 آخرين، قائلًا إن مثل هذه الجرائم تؤكد مدى كراهية مرتكبيها لما فيه خير الوطن ومستقبل أفضل.

وأكد «إسماعيل»، بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، مساء السبت، أن هذه المساعي اليائسة من جانب قوى الإرهاب والدول الداعمة له، للتأثير على الأجواء الإيجابية التي تشهدها البلاد لن تزيد الدولة المصرية سوى إصرارًا على استكمال مسارها السياسي وبرنامجها الاقتصادي، ولن تثني عزيمة المصريين عن استكمال بناء العملية الديمقراطية وجهود التنمية.

وشدد على أن الجهود المبذولة لمواجهة الإرهاب من جانب القوات المسلحة والشرطة، لن تهدأ حتى يتم اجتثاث جذوره الخبيثة بكاملها من أرض مصر الطيبة، واستعادة الأمن والأمان في ربوعها، واستمرار دعم المسيرة الديمقراطية، والعمل على امتداد ظلال التنمية وخيرها إلى كل بقعة من أرض الوطن ليصل إلى كافة أبناءه، مؤكدًا أن الوطن باق والإرهاب إلى زوال.

وانفجرت اليوم السبت، عبوة ناسفة كانت أسفل إحدى السيارات، بشارع «المعسكر الروماني»، في محافظة الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وهو ما أسفر عن استشهاد شهيدين وهما المجند عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة مدير الأمن، وجلال أحمد شبانه، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم نقلهم للمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لتلقي العلاج، ذلك فضلًا عن حدوث تلفيات ببعض السيارات في الشارع.