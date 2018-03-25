علق الإعلامي معتز بالله عبد الفتاح على الحادث الإرهابي الذي وقع بشارع «المعسكر الروماني»، اليوم السبت، في محافظة الإسكندرية، قائلًا: «مصر بلد عصية على الكسر».

وأضاف «عبد الفتاح»، خلال تقديمه برنامج «الطريق إلى الاتحادية»، المذاع عبر فضائية «أون لايف»، اليوم السبت، أن التنظيمات الإرهابية تحاول أن تقول إنها لا زالت موجودة حتى تضع المصريين أمام التحدي، مستطردًا: «إما أن يحيا الإرهاب أو تحيا الإنسانية».

وتابع أن حادث الإسكندرية الإرهابي يعبر عن جُبن التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أنه لا يهمها فقط موت اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، لكنها تهدف إللى قتل أكبر عدد ممكن من الناس في أي مكان.

وأكد أن مصر دولة عصية على الكسر، موضحًا أنه بقوة الله ثم تماسك الشعب المصري وثقته في مؤسسات الدولة يستطيع المصريون أن ينجوا من هذه المرحلة الحرجة التي تواجه مصر، حسب تعبيره.

وانفجرت عبوة ناسفة كانت أسفل إحدى السيارات، بشارع «المعسكر الروماني»، في محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية.

وأسفر الانفجار عن استشهاد شخصيْن، هما المجند عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة مدير الأمن، وجلال أحمد شبانه، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم نقلهم لمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لتلقي العلاج.