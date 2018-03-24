رئيس الجالية التركية في ألمانيا يناشد أفراد جاليته النأي عن العنف

ناشد رئيس الجالية التركية في ألمانيا، جوكاي صوفو أوغلو، أفراد المجموعات التركية المتعادية في ألمانيا النأي عن العنف.

وقال صوفو أوغلو، اليوم السبت في مدينة شتوتجارت الألمانية: «العنف وحرب الشوارع ليس لهما مكان في دولة قانون»، مناشدا الأتراك والأكراد في ألمانيا النأي عن المجموعات التي تستخدم العنف في الجدل السياسي، مشيرا في ذلك إلى أنصار حزب العمال الكردستاني المحظور وأنصار مجموعة «أوسمانن جيرمانيا» التركية اليمينية المتطرفة.

وذكر «أوغلو»، أن هذه المجموعات تستغل الغزو التركي لشمال سوريا للفت الانتباه إليها.

ومن المنتظر خروج مظاهرات ومسيرات كردية في عدد من المدن الألمانية اليوم وغدا الأحد، احتجاجا على العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا.

يُذكر أن قوات تركية وميليشيات سورية حليفة فرضت مؤخرا سيطرتها بالكامل على منطقة عفرين السورية التي يقطنها أكراد.

وكان الجيش التركي أطلق في يناير الماضي عمليته ضد منطقة عفرين التي كان يسيطر عليها مسلحو وحدات حماية الشعب الكردية، وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلو متر في شمال سوريا.

تجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا فرعا لمنظمة «حزب العمال الكردستاني»، التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.

وبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية، تسبب الهجوم التركي في تشريد نحو 170 ألف شخص.