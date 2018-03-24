مراكز إغاثة بالبحيرة استعدادًا للانتخابات الرئاسية

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وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، لإنشاء مراكز إغاثة متمركزة فى وسط اللجان بكل مركز ومدينة مزودة بحفار ولودر وسيارة إسعاف وسيارة مطافئ للتدخل السريع فى حالة حدوث أى طوارئ.

وشددت محافظة البحيرة، على رؤساء المدن والمراكز ومديرى الإدارات التعليمية بالمرور على كافة اللجان بالمدارس والتأكد من جاهزية المظلات للناخبين أمام كل لجنة و توفير مصادر أساسية وبديلة للكهرباء ومياه الشرب وتوفير غرفة محكمة الغلق بكل لجنة للصناديق وأخرى لمبيت جنود الحراسة وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان ومراجعة جاهزية غرف العمليات بالوحدات المحلية لمتابعة سير العملية الانتخابية.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية صباح اليوم بمركز أبو حمص وتفقد عدد من المدارس للوقوف على مدى جاهزية اللجان الانتخابية.