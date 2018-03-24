محافظ الفيوم يُكرم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء

كرم الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم، عددا من الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء، خلال الحفل الذى نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى، بحضور الأستاذة إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، وممثلين عن المجلس القومى للمرأة، ومسئولي الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى.

وقام المحافظ بتكريم السيدة ألماظ أبو السعود الأم المثالية الأولى على مستوى المحافظة، والسيدة عفاف أحمد حامد الأم المثالية الثانية، والسيدة مها محمد محمود الأم المثالية الثالثة، والسيدة نادية عبد حسين الأم المثالية الرابعة على مستوى المحافظة، والسيدة نادية سيد عبد المجيد الأم المثالية الخامسة، بالإضافة إلى السيدة منى عبد السلام عبد المجيد الأم المثالية من متحدي الإعاقة، والسيدة سماح عبد المعز أحمد الأم المثالية البديلة، كما كرّم المحافظ أم الشهيد محمد عيد حسان روبى، ووالد الشهيد محمود محمد سيد السعدي، وأم الشهيد أحمد أيمن عوض إلياس.

ومنح المحافظ الأمهات مبالغ مالية وشهادات تقدير، كما قام بتكريم ممثلي بعض الجمعيات الأهلية التى لها دور فعال في العمل المجتمعي والخيري.