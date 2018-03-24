40 مليار درهم تجارة دبي مع ألمانيا عام 2017

قالت هيئة الجمارك في إمارة دبي بالإمارات، اليوم السبت، إن حجم التبادل التجاري بين دبي وألمانيا يقدر بـ 40 مليار درهم «الدولار يعادل 3.67 درهم» وفقًا لإحصاء عام 2017.

والتقى أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي، جونتر جوزيف راور القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي؛ لبحث سبل التعاون بين جمارك دبي والقنصلية الألمانية وتعزيز التنسيق لدعم نمو التبادل التجاري بين دبي وألمانيا لخدمة المصالح المشتركة بين دولة الإمارات وألمانيا.

وقال «مصبح»، «إننا نحرص على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئات الدبلوماسية الألمانية لضمان تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات التجارية والجمركية للشركات الألمانية، حيث بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية مع ألمانيا في عام 2017 نحو 40 مليار درهم».

وأضاف: «أننا حريصون على تبادل الزيارات مع الشركاء التجاريين، والاطلاع منهم على كافة متطلباتهم ومناقشة اقتراحاتهم لتطوير عملنا الجمركي بما يتلاءم مع هذه المقترحات».

وأكد «مصبح»، أن ألمانيا من أهم دول الاتحاد الأوروبي على صعيد التبادل التجاري مع دبي، وتربطنا في دولة الإمارات علاقات اقتصادية وتجارية مميزة مع ألمانيا، وسنعمل على تطويرها باستمرار من خلال التواصل مع الهيئات الدبلوماسية ومجلس العمل والشركات الألمانية؛ لضمان استفادتهم من كافة الخدمات المتطورة التي توفرها جمارك دبي للتجار والمستثمرين من مختلف دول العالم.

ومن جانبه، أشاد قنصل ألمانيا بتعاون جمارك دبي وجهودها في مجال دعم نمو تجارة دبي الخارجية مع ألمانيا، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لضمان تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وألمانيا.