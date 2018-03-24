«التخطيط» تبحث تطوير منظومة متكاملة للموارد البشرية وتطبقيها على وحدات الجهاز الإداري

التقى الدكتور صالح الشيخ، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفدًا من شركة «SOPRA HR SOFTWARE» الفرنسية المختصة بتطوير نظم المعلومات الإلكترونية للموارد البشرية.

جاء اللقاء بهدف تبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الشركة في فرنسا وتونس إلى جانب ما تنفذه الشركة من مشروعات لصالح بعض المؤسسات في مصر، واستعرض الوفد على هامش الاجتماع رؤية الشركة لتطوير منظومة الموارد البشرية 2020 باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ومن جانبه، أبدي الدكتور صالح الشيخ ترحيبه بالتعاون مع الشركة في هذه المجالات، موضحا أنه تم استحداث وتطوير عدة وحدات جديدة بالجهاز الإداري في مقدمتها إدارة الموارد البشرية، مؤكدا أنه يجري الآن تجربة أحدث ثلاثة أنظمة إلكترونية لإدارة الموارد البشرية من خلال عدة شركات وطنية لها خبرات دولية في هذا الشأن.

ويجري تجربة التطبيق في ثلاث جهات منذ عدة أشهر للتأكد من أن التطبيق الإلكتروني متسق تمامًا وما جاء به قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2018، ويأتي ذلك بالتزامن مع برنامج تدريبي للعاملين لإدارات الموارد البشرية بكل الوزارات.

و أشار نائب وزيرة التخطيط، إلى أن وزيرة التخطيط قد شكلت لجنة على أعلى مستوى، تضم وزراء سابقين وخبرات فنية متخصصة وقانونيين لتقييم أفضل تطبيق إلكتروني لاستخدامه في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة.

كما أشار «الشيخ» إلى ضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وإدماجها في كل الخدمات ما يسهل عملية الحصول على تلك الخدمات بما يضمن توفير حياة كريمة للمواطن.

وناقش «الشيخ»، مع الوفد فكرة الذكاء الاصطناعي وكيفية تطبيقها معربًا عن إعجابه بالفكرة والتي من شأنها مكافحة الفساد بما يواكب تكنولوجية الجيل الحالي والأجيال القادمة وما يعمل على تسريع وتيرة التنمية.

يُشار إلى أن الذكاء الاصطناعي هو محاكاة الجهاز للوظائف التي يقوم بها البشر، مثل الاستشعار والتعلم، والاستدلال، واتخاذ قرار والتصرف، وعلى الصعيد التقني، فإن الذكاء الاصطناعي يدعم حالات الكشف عن الغش، وأتمتة الوثائق المعرفية وغيرها كما تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن حوادث الغش مثل الفواتير الوهمية وسرقة الهوية وغيرها.