يقترب الإعصار "نورا"، وهو من الفئة الثالثة من كيب يورك في شمال أستراليا، ومن المتوقع أن يضرب عدة مستوطنات نائية، اليوم السبت.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يزداد الإعصار قوة ويصل إلى الفئة الرابعة عندما يعبر خليج كاربنتاريا باتجاه كيب يورك في شمال كوينزلاند، حيث يصل إلى الأرض يوم الثلاثاء.

وتقع عدة مستوطنات نائية ومدن تعدين في طريق الإعصار وقد تتعرض لرياح تصل سرعتها إلى 200 كيلومتر في الساعة.

في غضون ذلك، يتحرك إعصار "ماركوس"، الذي ضرب داروين قبل أسبوع، حاليا على بعد 1000 كيلو متر قبالة الساحل الغربي لأستراليا، ومن المتوقع أن يتحرك الإعصار، وهو من الفئة الثالثة، شرقًا ليضرب الساحل جنوب بيرث يوم الإثنين.