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الجيزة تشارك في اليوم العالمي «ساعة الأرض»


نشر فى : السبت 24 مارس 2018 - 5:47 م | آخر تحديث : السبت 24 مارس 2018 - 5:47 م

أعلن اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، عن مشاركة المحافظة الأحتفال بساعة الأرض الذي يوافق يوم 24 شهر مارس من كل عام، وذلك بإطفاء الأنوار لمدة 60 دقيقة تبدأ من الساعة 8.30 مساء وحتى الساعة 9.30 مساء.

وأكد أن جميع مجالس المدن والأحياء والمديريات ستشارك فى هذا الحدث، ويعد هذا الاحتفال شكلا رمزيا من أشكال ترشيد استهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحراري، وتوجيه الأنظار إلى أهمية التوعية بمخاطر هذه الظاهرة.

وأوضح أن هذا الحدث يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة وتقليل التلوث الضوئي.

وأضاف أنه تم إصدار توجيهات لكافة الوحدات المحلية بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية كنوع من ترشيد الطاقة، مؤكدا أهمية مشاركة المواطنين والشركات والمؤسسات في ساعة الأرض.


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