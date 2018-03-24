ارتفاع عدد شهداء حادث موكب مدير أمن الإسكندرية إلى «اثنين»

ارتفع عدد شهداء حادث انفجار استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية، اللواء مصطفى النمر، عصر السبت، بمنطقة رشدي، إلى شهيدين وهما المجند عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة مدير الأمن، وجلال أحمد شبانه، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم نقلهم للمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لتلقي العلاج.

وكان فريق من نيابة سيدي جابر بالإسكندرية، برئاسة المستشار كريم عبد اللطيف، انتقل لموقع تفجير مستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لسماع شهادات المجندين المصابين حول ملابسات الحادث، وهم: أحمد حسني أحمد، 33 عامًا، إدارة الإعلام والعلاقات، ومحمود صلاح محمد، 22 عامًا، وأحمد محمد حجاج، مجندين من طاقم الحراسة، ومحمد خميس بلقيطي، 42 عامًا، رقيب بالقوات المسلحة، «معاش»، ومحمد إبراهيم شحاتة، 29 عامًا، مدني، وجميعهم مصابين بشظايا متفرقة بالجسم.

وأمرت النيابة، خبراء الأدلة الجنائية برفع آثار الحادث؛ لتحديد أسبابه، كما أمرت بنقل جثامين الشهيدين إلى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة؛ لتشريحهما؛ ومعرفة نوعية المواد المستخدمة في التفجير، مع سرعة استقدام تحريات جهاز الأمن الوطني، وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الانفجار الذي وقع بواسطة عبوة ناسفة، وضعت أسفل إحدى السيارات، المرابطة بشارع المعسكر الروماني.