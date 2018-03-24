النائب العام يكلف «أمن الدولة» بالتحقيق فى استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية

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كلف النائب العام المستشار نبيل صادق، نيابة أمن الدولة العليا والنيابات المختصة بالتحقيق في واقعة استهداف موكب مدير أمن الإسكندرية الذي وقع صباح اليوم.

وأمر النائب العام، بسرعة مخاطبة جهاز الأمن الوطني لطلب تحرياته عن العمل الإرهابي الذي استهدف الموكب، وسرعة انتداب المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث واتخاذ اللازم لتفريغ الكاميرات المجاورة للموقع لتحديد هوية الإرهابيين.

كما أمر بسرعة استخراج تصاريح الدفن لحالة الوفاة، وانتقال فريق من النيابة العامة من الإسكندرية لمساعدة نيابة أمن الدولة في سؤال المصابين.

وانفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الروماني بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلا سيارته.

وأسفر الحادث عن استشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة 4 آخرين، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق.

وانتقلت على الفور القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية والأدلة الجنائية والنيابة العامة إلى محل الواقعة، وجاري استكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة.

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