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الفيوم تنهي استعدادتها للانتخابات الرئاسية

الفيوم - مصطفى البنا
نشر فى : السبت 24 مارس 2018 - 5:46 م | آخر تحديث : السبت 24 مارس 2018 - 5:46 م

انهت محافظة الفيوم، من استعدادها للانتخابات الرئاسية؛ حيث تم تجهيز صناديق الاقتراع بكافة مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى الانتهاء من تجهيز الاستراحات الخاصة بالمقيمين في اللجان.

وأكد جمال سامي، محافظ الفيوم، أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بمدن وقرى المحافظة، بالإضافة إلى منع الإجازات لرؤساء المدن والوحدات المحلية.

كما قرر المحافظ، تجهيز غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة وغرف فرعية بكل مركز ومدينة وحى لمتابعة سير الانتخابات على مدار 24 ساعة، وتلقي أي شكاوى خلال أيام الانتخابات، والعمل على حلها فورا.

ويبلغ عدد لجان الانتخابات بالفيوم 9 لجان تضم 335 مركزا انتخابيا بها 424 لجنة فرعية، ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بها مليون و861 ألفا و257 ناخبا.


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