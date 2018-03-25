حرب تغريدات سعودية قطرية على موقع «تويتر»

ــ بن جاسم: أهلا بالرياض متى كانت بعيدة عن «الصغائر».. والقحطانى: لكم تنظيم إخوانكم ولنا مستقبلنا

انتقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى السابق حمد بن جاسم بن جبر، مساء أمس، السعودية، على خلفية مقاطعة دول الرباعى العربى (السعودية ومصر والإمارات والبحرين)، وهو ما دفع المستشار بالديوان الملكى السعودى سعود القحطانى، للرد عليه بسلسلة تغريدات أكد فيها أنه لا حل للأزمة سوى عن طريق الرياض مهما حاولت قطر.

وقال حمد بن جاسم، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «الصمت من بداية الأزمة لا يعنى الحياد، فأنا لست محايدا فى هذه الأزمة بل أنا مع أميرى ومع الشعب الأبى الذى أنتمى له، فكل شعب قطر أثبت أنه قبيلة واحدة...».

وأضاف: «دائما كان الحل فى الرياض عندما كانت الرياض لا تحتاج لبيان مزور باسم أمير قطر حتى تقول رأيها وتبدى غضبها الذى كان دائما يؤخذ فى الاعتبار، فأهلا بالرياض وبحل الرياض متى ما كانت الرياض المعهودة لكل دول المجلس بعيدا عن المهاترات والصغائر. ما زال لدينا أمل فى ذلك»، وفقا لشبكة (سى.إن. إن) الأمريكية.

فى المقابل، أكد المستشار بالديوان الملكى السعودى سعود القحطانى، أن لا حل لمشكلة قطر سوى عبر الرياض. وقال فى تغريدة على تويتر: «لا حل إلا بالرياض مهما حاولتم. وأنت أكثر من يعلم أن لا أحد فى العالم يستطيع فرض شىء عليها. هى الرياض التى قلتم عنها ما قلتم فى تسجيلاتكم مع القذافى وتآمرتم عليها، وهى الرياض التى التزمتم فيها باتفاق ٢٠١٣ والاتفاق التكميلى ٢٠١٤ مع الجميع وأمامهم ونكثتم بعدها كل عهودكم وقسمكم».

وتابع قائلا: «هى الرياض التى لم تتآمر مع الخارج ضدكم. هى الرياض التى لم تزرع فى دولتكم وغير دولتكم خلايا وتنظيمات لهدم الدول الشقيقة»، مؤكدا أن الرياض «عاصمة القرار».

واختتم حديثه بالقول «لكم تنظيم إخوانكم ولكم المؤامرات والدسائس ولنا قيمنا وتاريخنا ومستقبلنا».

من جانبه، علق الفريق ضاحى خلفان، نائب رئيس شرطة دبى، اليوم، على تغريدات بن جاسم، ساخرا بالقول: «من زمان نقول لك...!!!»، فى إشارة إلى التأكيد على أن الحل فى الرياض.