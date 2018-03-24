«زراعة الغربية»: تكثيف الرقابة لمنع التعديات على الأراضي أثناء الانتخابات

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شدد المهندس علي بيومي، وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم السبت، على تكثيف المتابعة والرقابة وضرورة العمل المتواصل لمنع حدوث أية تعديات على الأراضي الزراعية استغلالا لانشغال الأمن خلال أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية.

ووجه «بيومي»، في تكليفات صادرة لمديرى الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي على مستوى مراكز ومدن المحافظة بسرعة التعامل والإزالة في المهد لأي حالات تعديات على الأراضي الزراعية يتم رصدها وضبطها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وطالب وكيل وزارة الزراعة بالغربية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب أي مخالفة يتم رصدها بشأن البناء على الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية والشرطة وكذلك العمل على خدمة المزارع وتقديم الدعم له في جميع المجالات.