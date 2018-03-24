تفقد محافظ قنا، اللواء عبد الحميد الهجان، عددا من المقرات واللجان الانتخابية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها والاستعدادات الأمنية.

وبدأ المحافظ جولته بتفقد عددا من اللجان الانتخابية بمركز قنا بمدارس (الحميدات الابتدائية، السلام النموذجية، التحرير الإعدادية، الفيصل الابتدائية، الشهيد عبد المنعم رياض، الشهيد أحمد عبد الفتاح، المنشية الابتدائية، معهد بنين قنا النموذجي، المعنا الابتدائية، المعنا الابتدائية الجديدة، البياضية للتعليم الأساسي، الأشراف الشرقية، خالد بن الوليد بكرم عمران، وحدة أبنود المجمعة).

كما تفقد عددا من اللجان في مركز قـفط بمدارس (الوحدة المجمعة بالبراهمة، البراهمة الابتدائية الحديثة، فاطمة الزهراء الإعدادية بنات)، وفي مركز قوص تفقد مدارس (مجمع علي بن أبي طالب، مدرسة الدكتور عبدالعزيز القوصي).

قال محافظ قنا، إن محافظة قنا تضم مليون و875 ألف و16 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم أمام 434 لجنة موزعة على 359 مركز انتخابي بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وقرر المحافظ مكافأة مدير مدرسة المعنا الابتدائية الجديدة، ومدير مدرسة فاطمة الزهراء بقـفط، لتميزهم في عملهم واهتمامهم بنظافة المدرسة لتظهر بمظهر جمالي مشرف للعملية الانتخابية، كما قرر تحويل موظف بمعهد الحميدات الابتدائي الأزهري للتحقيق لقيامة باستغلال ماكينة التصوير الخاصة بمعهد قنا النموذجي في تصوير مستندات خاصة به.

ووجه «الهجان»، القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الترتيبات والتجهيزات باللجان الانتخابية بمختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادا للانتخابات الرئاسية، مشددا على أهمية تجهيز اللجان بالإنارة والخدمات والنظافة وتوفير أماكن لاستراحة كبار السن للتيسير عليهم للإدلاء بأصواتهم وتجهيز دورات المياه.

وأضاف أن المحافظة قد اختارت شعار «يا قناوي صوتك لبلدك أنزل وشارك» لحث المواطنين على النزول والمشاركة في الانتخابات لإرسال رسالة للعالم.