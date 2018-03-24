منع رئيس بيرو السابق «كوشينسكي» من مغادرة البلاد

قضت محكمة في بيرو اليوم السبت، بمنع الرئيس السابق بيدرو بابلو كوتشينسكي، من مغادرة البلاد لمدة 18 شهراً في ظل تحقيقات تُجرى معه حول تهم تتعلق بغسيل الأموال.

ذكرت ذلك شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية دون التطرق للمزيد من التفاصيل.

وكان برلمان بيرو قد صوّت أمس الجمعة، في جلسة خاصة بقبول استقالة الرئيس بيدرو بابلو كوشينسكي، ممهداً الطريق أمام نائب الرئيس مارتن فيزكارا ليحلف اليمين كرئيس للبلاد.

يُشار إلى أن كوتشينسكي يجري التحقيق معه حول ما يقارب 782 ألف دولار مدفوعات تلقتها شركة تابعة له منذ حوالي 10 سنوات من شركة (أوديبريخت) البرازيلية للبناء، وتقول تقارير "إن بعض هذه المدفوعات تم تسلمها عندما كان وزيراً في الحكومة"، إلا أنه ينفي ذلك.