باكستان: مقتل شابين برصاص قوات هندية في كشمير

قتلت قوات هندية شابين كشميريين آخرين في منطقة دورو، في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير اليوم السبت، طبقا لما ذكرته شبكة "جيو.نيوز" التلفزيونية الباكستانية.

ووقع الهجوم الجديد خلال عملية تفتيش كانت تقوم بها قوات هندية في بلدة شاشتارجام.

وتم قطع خدمات الإنترنت بالهواتف المحمولة إلى جانب خدمة القطارات بين مدينتي سريناجار وبانيهال.

بالإضافة إلى ذلك، نظم سكان في الشطر الهندي من كشمير مظاهرة في بلدة سيرنو بمنطقة بولواما بعد أن فرضت الشرطة والقوات الهندية طوقا أمنيا وأجرت عملية بحث هناك.

وأطلقت الشرطة قذائف الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أثار اشتباكات بين المتظاهرين وأفراد القوات الهندية.

يُذكر أنه منذ مقتل برهان واني، وهو قائد بارز لدى جماعة "حزب المجاهدين" في يوليو العام الماضي، اشتبك "مقاتلو الحرية الكشميريين" بشكل متزايد مع قوات هندية في مواجهات مسلحة في مختلف أنحاء كشمير.

وفي 27 مايو 2017، قتلت قوات هندية 11 شابا كشميريا من بينهم قائد بارز بجماعة "حزب المجاهدين" هو سابزار أحمد بوت في الجزء الذي يخضع لسيطرة الهند من كشمير.