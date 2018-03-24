نقابة المعلمين: معلم لكل لجنة ووسائل مواصلات لنقل الناخبين في انتخابات الرئاسة

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، تكليف غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة بالجزيرة، بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها من 26 إلى 28 مارس الجاري، وذلك بتشكيل فرق عمل مكونة من هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية وذلك أثناء فترة الانتخابات الرئاسية في جميع محافظات مصر ومراكزها، وذلك من خلال المقرات النقابية والبالغ عددها نحو 400 مقر.

وتقوم فرق العمل بتقديم العون اللازم لكبار السن والسيدات والمرضى مع تواجد معلم أمام كل لجنة انتخابية للمشاركة في العملية التنظيمية أمام اللجان وتوفير وسائل مواصلات لنقل الناخبين إلى مقرات اللجان البعيدة.