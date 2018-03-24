مصدر عسكري عراقي: اعتقال 9 قياديين عرب من «داعش» بالموصل

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم السبت، اعتقال تسعة قياديين من عناصر تنظيم داعش، بينهم سعوديون وسوريون ومصري في الموصل، 400 كم شمال بغداد.

وقال العقيد دريد إبراهيم، من قيادة عمليات نينوى لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن: «القوات الأمنية الاتحادية داهمت مقرا لتنظيم داعش في منطقة الإصلاح الزراعي غربي الموصل، استنادا إلى معلومات استخباراتية أفادت بتواجد عناصر لداعش داخل المقر واعتقلت ستة قياديين، بينهم سعوديون ومصري بحوزتهم أسلحة خفيفة».

وأضاف أن: «القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة قياديين سوريين لدى دخولهم ناحية حمام العليل جنوب الموصل، وبحوزتهم هويات ومستمسكات "وثائق" مزورة».

وفي قضاء الحضر، 90 كلم جنوب الموصل، أسفر انفجار عبوتين ناسفتين بالتعاقب استهدفت الشرطة المحلية في القضاء عن قتل شرطيين اثنين وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابط برتبة نقيب.

وتشهد محافظة نينوى أعمال عنف تنفذها خلايا عناصر التنظيم النائمة من وقت لآخر مستهدفة القوات الأمنية العراقية، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد في شهر ديسمبر الماضي.