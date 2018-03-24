زياد تقى الدين: ساركوزى كاذب وسلمته أموالًا من القذافى فى شقته بباريس

• رجل الأعمال اللبنانى: الرئيس الفرنسى الأسبق رفض إحصاء الأموال وبإمكانى وصف شقته بالتفصيل

كشف رجل الأعمال اللبنانى الفرنسى، زياد تقى الدين، تفاصيل جديدة حول لقاءاته مع الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى لتسليمه أموالا من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007.

وفند تقى الدين، اليوم، ادعاءات ساركوزى، بأنه لم يلتقه مطلقا منذ عام 2004، قائلا إنه التقاه 4 مرات وسلمه أموالا فى شقته بباريس حينما كان وزيرا للداخلية، والتى يستطيع وصفها بالتفصيل.

وقال تقى الدين فى مقابلة مصورة مع إذاعة «فرانس إنفو» الفرنسية، من بيروت، إنه «التقى ساركوزى أربع مرات بعد عام 2004، مرتين فى ليبيا، ومرتين فى شقة ساركوزى الشخصية فى باريس»، مؤكدا أنه «يستطيع أن يصف تلك الشقة بدقة».

وأضاف أنه «سلم، حقائب من الأموال، فيما أخذ الأخير الحقائب ووضعها جانبه رافضا إحصاء الأموال». وتابع تقى الدين: «إنه كاذب» فى إشارة إلى ساركوزى، موضحا أنه كان هناك شهود على المقابلة.

وأشار إلى أن لقاءيه مع ساركوزى فى ليبيا، أحدهما كان منفردا، والآخر جرى بحضور مدير حملة ساركوزى الانتخابية كلود جيان. وعلق تقى الدين ساخرا: «يبدو أن ذاكرة ساركوزى قصيرة المدى نوعا ما».

وكان ساركوزى قد أكد خلال مقابلة مع محطة «تى إف 1» الفرنسية، أنه لم يلتقِ زياد تقى الدين منذ 2004 ولم يحصل على أموال، مشككا فى شهادته»، وذلك غداة اتهامه رسميا بالحصول على تمويل خارجى من القذافي لحملته الانتخابية عام 2007 التى قادته إلى قصر الإليزيه.

إلى ذلك، رحب سيف الإسلام نجل العقيد القذافى بالتحقيقات مع ساركوزى، وكرر عرضه بأنه يمكن أن يقدم أدلة تدين الرئيس الفرنسى الأسبق، بحسب ما نقله موقع «أفريقيا نيوز» الإخبارى، مشير إلى وجود شهود على دعم والده ماليا لساركوزى، أبرزهم عبدالله السنوسى، المدير السابق للمخابرات الليبية، وبشير صالح، المدير السابق لشركة ليبيا للاستثمار.