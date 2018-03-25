الأحد 25 مارس 2018 12:57 ص القاهرة القاهرة 17.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة بالخارج؟
النتـائـج تصويت

فيديو.. وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية يزوران مصابي حادث التفجير

إيفون مدحت
نشر فى : السبت 24 مارس 2018 - 11:00 م | آخر تحديث : السبت 24 مارس 2018 - 11:00 م

قام اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بزيارة مصابي حادث التفجير الذي وقع اليوم، بوسط الإسكندرية، وأسفر عن استشهاد فردين اثنين، وإصابة 5 آخرين، وذلك بصحبة اللواء مصطفى النمر، مدير الأمن.

وعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، مقطع فيديو يعرض مقتطفات من زيارة وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، لمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية لمصابي العمل الإرهابي.

وانفجرت اليوم السبت، عبوة ناسفة كانت أسفل إحدى السيارات، بشارع «المعسكر الروماني»، في محافظة الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وهو ما أسفر عن استشهاد شهيدين وهما المجند عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة مدير الأمن، وجلال أحمد شبانه، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم نقلهم للمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لتلقي العلاج، ذلك فضلًا عن حدوث تلفيات ببعض السيارات في الشارع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك