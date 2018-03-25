قام اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، بزيارة مصابي حادث التفجير الذي وقع اليوم، بوسط الإسكندرية، وأسفر عن استشهاد فردين اثنين، وإصابة 5 آخرين، وذلك بصحبة اللواء مصطفى النمر، مدير الأمن.

وعرضت فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، مقطع فيديو يعرض مقتطفات من زيارة وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، لمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ للاطمئنان على استقرار الحالة الصحية لمصابي العمل الإرهابي.

وانفجرت اليوم السبت، عبوة ناسفة كانت أسفل إحدى السيارات، بشارع «المعسكر الروماني»، في محافظة الإسكندرية، أثناء مرور اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، وهو ما أسفر عن استشهاد شهيدين وهما المجند عبد الله محمد عبد الله، 19 عامًا، من طاقم حراسة مدير الأمن، وجلال أحمد شبانه، 45 عامًا، سائق سيارة الحراسة، فيما أصيب 5 آخرون، وتم نقلهم للمستشفى مصطفى كامل العسكري؛ لتلقي العلاج، ذلك فضلًا عن حدوث تلفيات ببعض السيارات في الشارع.