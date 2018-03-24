كولومبيا تقلب تأخرها لفوز ثمين على المنتخب الفرنسي استعدادا للمونديال

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وجه المنتخب الكولومبي لكرة القدم لطمة قوية إلى مضيفه الفرنسي وقلب تأخره بهدفين نظيفين إلى فوز ثمين 3 / 2 على الديوك الزرقاء في المباراة الودية التاي أقيمت بينهما اليوم الجمعة بملعب "استاد دو فرانس" في العاصمة باريس ضمن استعدادات الفريقين لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وبادر المنتخب الفرنسي ، الفائز بلقب كأس العالم 1998 ، بالتسجيل عن طريق أوليفيه جيرو وتوماس لومار في الدقيقتين 11 و26 .

ولكن المنتخب الكولومبي العنيد رد بقوة عبر ثلاثة أهداف سجلها لويس مورييل ورادميل فالكاو جارسيا وخوان كينتيرو في الدقائق 28 و62 و85 من ضربة جزاء.

ولقن المنتخب الكولومبي بهذا الفوز مضيفه الفرنسي درسا قاسيا قبل أقل من ثلاثة شهور على مشاركة الفريقين في المونديال الروسي.