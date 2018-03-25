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مليون جنيه تأمين على عضو «قضايا الدولة» المشارك بالانتخابات

كتب_أحمد الجمل
نشر فى : السبت 24 مارس 2018 - 10:46 م | آخر تحديث : السبت 24 مارس 2018 - 10:53 م

-التأمين يشمل 3300 قاض
تعاون نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، مع شركة مصر للتأمين لعمل وثيقة تأمين تغطي كافة الحوادث الشخصية أثناء العملية الانتخابية بقيمة مليون جنيه.

وقال النادي إن قراره يأتي بمناسبة الحدث القومي الذي يهم جميع المصريين وحرصًا من النادي على سلامة القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية.

وتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق للقضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات الرئاسية والسداد في أداء رسالتهم السامية.

ويبدأ السباق الانتخابي بين المرشحين، الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي (لفترة رئاسية ثانية) وموسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، في أيام (26، و27، و28) مارس الجاري.


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