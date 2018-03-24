الحكومة تبدأ متابعة الانتخابات بغرفة عمليات مركزية

تبدأ غرفة عمليات مجلس الوزراء، اليوم، عملها لمتابعة كافة الاستعدادات النهائية ومجريات العملية الانتخابية في القاهرة الكبرى والمحافظات، مع بداية عمليات الاقتراع غدا الإثنين، حيث تم استدعاء مندوبين من الوزارات والأجهزة الأمنية للمتابعة مع المحافظين للتعامل مع أي أحداث قد تطرأ خلال عمليات الاقتراع.

وقال مسؤول بمجلس الوزراء أن الغرفة ستتلقى كافة الشكاوى والملاحظات التي يتم إبداؤها من القضاة وكافة القائمين على إجراءات العملية الانتخابية، والعمل على حل تلك المشاكل وتوفير جميع الوسائل والسبل التي تهيئ لهم أداء واجبهم الوطني على الوجه الأكمل.

وتحتوي غرفة العمليات على فيديو كونفرانس للاتصال الدوري بالمحافظين للوقوف على الأوضاع في كافة اللجان على مستوى الجمهورية.

من المقرر أن تنطلق الجولة الأولى من تصويت المصريين في الداخل الإثنين المقبل بكافة محافظات الجمهورية في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء على مدار الأيام الثلاثة المخصصة للتصويت، وتجرى عملية الاقتراع في 367 لجنة عامة، تندرج تحتها 13 ألف 706 لجان فرعية موزعين على كافة محافظات الجمهورية، وبلغ عدد المراكز الانتخابية داخل جمهورية مصر العربية 10989 مركزًا.

وبدأ رئيس الوزراء في تلقى تقارير أولية لتقدير الموقف والوقوف على آخر الاستعدادات وجاهزية اللجان الانتخابية من خلال تقارير المحافظين والجهات المعنية.

وقال مصدر أمني، إن الحكومة والأجهزة الأمنية حريصة على مرور العملية الانتخابية بهدوء، ورفع رجات الاستعداد الأمني للتعامل مع أي تهديدات قد تطرأ.

كانت وزارة الداخلية قد تسلمت المقار الانتخابية في المحافظات وتم تأمين القوات التي تؤمن تلك المقار والشوارع المؤدية لها.

وأضاف المصدر أن وزارة الداخلية قدمت تقريرا لمجلس الوزراء عن رفع حالة التأهب القصوى وخطة التأمين الذي يشارك بها أكثر من 250 ألف من ضباط وأفراد وجنود إدارات البحث الجنائي، والنجدة، والمرور، والحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، والأمن المركزي، إضافة إلى نشر كمائن ودوريات ثابتة ومتحركة بالشوارع والميادين.