ترامب يمنع المتحولين جنسيًا من الخدمة فى الجيش الأمريكى

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أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس، أمرا بمنع خدمة المتحولين جنسيا فى الجيش الأمريكى.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، فى بيان إن «ترامب ألغى السياسة السابقة فيما يتعلق بالسماح بخدمة المتحولين جنسيا وقرر تطبيق السياسة الجديدة»، بحسب وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية.

وأضافت: «المتحولون جنسيا ممن لديهم خلل فى الجنس ويحتاجون إلى علاج طبى أو جراحة، سيتم استبعادهم من الخدمة العسكرية باستثناء بعض الظروف المحدودة»، دون مزيد من التوضيح.

وتابعت: «مثل هؤلاء الأشخاص غير مؤهلين للخدمة فى الجيش، ويمثلون خطرا كبيرا على فاعلية الجيش وقدرته القتالية».

وأشارت إلى أن التحول لهذه السياسة الجديدة «جاء بعد دراسة مكثفة من جانب كبار القادة العسكريين والمدنيين بمن فيهم قدامى المحاربين».

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت فى 2016 فى عهد الرئيس السابق باراك أوباما إنهاء الحظر المفروض على خدمة المتحولين جنسيا.

وفى يوليو 2017 نشر ترامب سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» أعلن فيها أنه لن يسمح بخدمة المتحولين.

وكتب ترامب فى إحدى التغريدات: «بعد التشاور مع جنرالات وخبراء عسكريين لن تسمح الولايات المتحدة للمتحولين جنسيا بالخدمة بأى شكل فى الجيش الأمريكى».

وأضاف: «يجب أن يركز جيشنا على النصر الحاسم والساحق بدلا من أن تُثقله التكاليف الطبية الهائلة والتعطيل الذى قد يتسبب فيه المتحولون جنسيا».