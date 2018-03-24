«التمثيل التجاري» تتفق مع الهند على التعاون المشترك في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت مصر والهند أعمال اللجنة الفرعية للتعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، وترأسها عن الجانب المصري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب الهندي مانوج دوفيدي وكيل وزارة التجارة والصناعة الهندية لشئون التجارة.

وذلك في إطار فعاليات الدورة السابعة للجنة الوزارية المصرية الهندية المشتركة، التي عقدت بالعاصمة نيودلهي برئاسة وزيرا الخارجية بالبلدين.

وأوضح «عنتر»، أن اللجنة الفرعية ناقشت عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي المشترك خاصة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط كلا البلدين، لافتًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الجانبين خاصة بعد الزيارة الناجحة للرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الهند خلال عام 2016 والتي أسهمت في جذب عدد من كبرى الشركات الهندية للاستثمار في مصر، فضلًا عن الاستراتيجية المتكاملة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية والتي وضعت رؤية واضحة لتنمية وتطوير منظومة التجارة والصناعة في مصر حتى عام 2020.

وأشار وكيل أول وزارة التجارة والصناعة إلى، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تيسير نفاذ السلع بين البلدين بما يسهم في إحداث طفرة في معدلات التبادل التجاري وتعزيز التعاون المشترك في مجال تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا التعاون في المجال الجمركي، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الهندي على تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجالات تطوير وتحديث مراكز التدريب المهني، وتشجيع المشاركة في المعارض العامة والمتخصصة التي تقام دوريًا في البلدين، بالإضافة إلى تنمية التعاون في مجال صناعة الغزل والمنسوجات، وجذب الاستثمارات إلى جانب التعاون في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضاف «عنتر»، أنه تم أيضًا الاتفاق على دعم سبل التعاون الإقليمي المشترك بين مصر والهند للتوجه نحو السوق الإفريقي، وذلك للاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من التجمعات الإقليمية الإفريقية وأخرها اتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية، والذي تم إطلاقه منذ أيام ويضم 44 دولة.

وحول العلاقات التجارية المشتركة أوضح «عنتر»، أن حركة التبادل التجاري بين مصر والهند قد شهدت تطورًا ملحوظًا خلال عام 2017، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين حوالي 3.5 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.5% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، لافتًا إلى أن قيمة الصادرات المصرية للهند بلغت مليار و200 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 15.5% مقارنة بعام 2016 في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند خلال عام 2017 حوالي 2.3 مليار دولار بنسبة زيادة 12.49% مقارنة بعام 2016.

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن أهم بنود الصادرات المصرية للهند تتمثل في الفوسفات الصخري بأنواعه - غاز بترولي - القطن الخام - فحم مجمر «كوك» أو نصف مجمر - منتجات الزجاج - البرتقال الطازج - بذور وثمار ونوى من الأنواع المعدة للبذار، في حين تتمثل أهم الواردات المصرية من الهند في لحوم جاموسي مشفاة - غزول أقطان - بولي أثيتالات - سيارات ركوب وقطع غيار السيارات.