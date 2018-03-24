رئيس النصر السعودي يتعهد بمزيد من المفاجآت بعد التعاقد مع كارينيو

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وجه سعود آل سويلم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم، رسالة لجماهير فريقه بعد التوقيع مع المدرب الأوروجوياني دانيال كارينيو.

وكتب سعود آل سويلم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي على الانترنت (تويتر) تغريده جاء فيها :"جمهور العالمي، يهمنا رضاكم، ونعمل لإسعادكم وترقبوا القادم في القريب العاجل".

ويستعد مسؤولو النصر لتشكيل لجنة فنية من لاعبين بارزين في تاريخ النادي، لاختيار المحترفين في فترة الانتقالات الصيفية بشكل دقيق، بعد الاستغناء عن عدد كبير منهم عقب نهاية الموسم الحالي".

يذكر أن النصر يشرف على تدريبه المدرب الكرواتي كرونسلاف يورسيتش، ولكنه بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم الحالي، وفقا لاتفاق مسبق مع إدارة النادي.