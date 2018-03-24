عبر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر عن رضاه عن نتيجة المباراة امام البرتغال ، والتي إنتهت بهدفين لهدف ودياً في مدينة زيوريخ السويسرية .

وقال كوبر في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة ، أن الهزيمة جاءت في الدقائق الأخيرة بعد أن ادى منتخب مصر بشكل جيد .

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن المباراة كانت أول تجربة لقياس اداء المنتخب ، وأنه تمنى الفوز لكن كرة القدم له احكامها ، مشدداً على الإستفادة الكبيرة للمنتخب من المباراة .

وشدد كوبر على أهمية إصلاح الأخطاء في المباراة الودية المقبلة امام اليونان يوم 27 من الشهر الجاري ، حيث أكد أنها ستكون فرصة لطمأنة الجماهير على المنتخب .

وقال كوبر أن وجود صلاح على أرض الملعب له أهمية كبيرة ، مشبهاً اياه بوضع ميسي في منتخب الأرجنتين .