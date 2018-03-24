استنفار أمني بجنوب سيناء تزامنا مع حادث انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية

أعلنت محافظة جنوب سيناء حالة الاستنفار الأمني تزامنًا مع حادث انفجار سيارة مفخخة بالإسكندرية، الذي وقع قبل قليل وأسفر استشهاد شخص وإصابة 4 آخرين.

وأكد اللواء طارق مجاهد، مدير أمن جنوب سيناء، أنه تم إعلان حالة الطوارئ القصوى وتشديد إجراءات التفتيش الأمني على جميع المواطنين الوافيدين والمغادرين للمحافظة ونشر قوات أمنية على طول الطريق الدولي بداية من رأس سدر وحتى مدينة طابا؛ لتفتيش السيارات وفحص جميع هويات القادمين والمغادرين للمحافظة.

وأضاف مدير الأمن عبر تصريحات صحفية، أنه جاري تكثيف التواجد الأمني في المدن السياحية وعلى رأسها شرم الشيخ، ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على طول الطرق الداخلية والخارجية لمدن شرم الشيخ وطابا ونويبع ودهب وتم توسيع دائرة الاشتباه.

كما تم الدفع ببعض الكلاب البوليسة وأجهزة الكشف عن المتفجرات حول كافة المنشآت الحيوية، إضافة إلى تمشيط المدقات الجبلية والتجمعات البدوية التي توجد في وسط سيناء والتأكد من هوية قاطنيها وإحكام السيطرة الأمنية على المدقات والطرق الجبلية؛ لمنع تسلل أي عناصر إجرامية خلالها وذلك بالتعاون بين رجال الشرطة والجيش الميداني الثالث.