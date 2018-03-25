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تأهلت رنا عتيق، المتسابقة المصرية في برنامج اكتشاف المواهب «the voice» إلى المرحلة النهائية والعروض المباشرة.

واختار المطرب محمد حماقي المتسابقة رنا عتيق بعد أدائها مع السودانية لينا قاسم أغنية «دارت الأيام»، للمطربة أم كلثوم، في مرحلة المواجهة.

وكان المطرب «حماقي» نجح في إقناع المتسابقة المصرية «عتيق» بالانضمام لفريقه، بعد أن أبهرت جميع أعضاء لجنة تحكيم برنامج «the voice»، لاكتشاف المواهب الغنائية، بجمال صوتها وقوته، من خلال غنائها أغنية «يسعد أوقاته» لأم كلثوم.

يذكر أن هذا هو الموسم الرابع من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية «The Voice»، والذي يشارك فيه لجنة تحكيمية مكونة من المطربين محمد حماقي، عاصي الحلاني، إليسا وأحلام.

وننشر لكم الأغنية التي تنافست عليها أمام المتسابقة السودانية..