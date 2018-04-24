البابا تواضروس يهنئ «السيسي» بذكرى تحرير سيناء

• البابا: نصلي أن يوفق الله الجيش والشرطة في مهمتهم الوطنية

هنأ بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أن تلك هي الأرض الغالية التي باركها الله وعبرت بها العائلة المقدسة.

وأضاف في بيان صحفي، «نصلي في هذه الذكري المجيدة أن يكلل الله خطى قواتنا المسلحة وقوات الشرطة، ويوفقهما في إتمام المهمة الوطنية التي يقومون بها في سيناء بنجاح مع تعميرها وتنميتها لصالح أبنائها ولصالح الوطن كله، لتصير بحق أرض الخير وملتقى لكل الساعين نحو الاستقرار والنماء والسلام».