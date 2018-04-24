رقمان تاريخيان لصلاح بعد ثنائيته في روما

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق محمد صلاح جناح منتخب مصر وفريق ليفربول أرقاما قياسية جديدة بعد تسجيله ثنائية في الشوط الأول من عمر مباراة فريقه أمام روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأصبح صلاح أكثر اللاعبين العرب إحرازاً للأهداف في تاريخ دوري الأبطال الأوروبي بشكله القديم والحالي برصيد 13 هدفاً بواقع أهدافه مع بازل وروما وحاليا ليفربول.

وحقق صلاح رقماً قياسياً آخر، حيث أنه بات أكثر اللاعبين العرب و الأفارقة تسجيلاً للأهداف برصيد 10 أهداف في موسم واحد للبطولة القارية .

يذكر أن صلاح نال مؤخرا جائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن موسم 2017-2018 المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية.