رغم حالة القلق داخل مجلس إدارة نادى الزمالك من إمكانية فشل التعاقد مع المدرب السويسرى جروس خلال الفترة المقبلة، لوجود عروض من منتخب الكاميرون وعدد من انديه الخليج الا ان كل الشواهد تؤكد تولي جروس تدريب القياده الفتيه لفريق الزمالك

وتواجد المدير الفنى داخل أحد الفنادق جنوب مدينة الغردقة حيث اكد لكل من تحدث معه انه انهي اتفاقه مع ادارة الزمالك حيث كان بصحبته فى محل إقامته بمدينة الغردقة كلا من اسماعيل يوسف واحمد مرتضى منصور وعقدوا جلسة في أجد المطاعم.

وبسؤال مسئولي الفندق عن موعد مغادرته أكدوا انه الخميس بعد غد الخميس حيث مازال مقيما ولم ينه إجازته وهو مايؤكد انه فى انتظار توقيع العقود، علما بأنه سيعود إلى سويسرا الخميس لإنهاء بعض الترتيبات الخاصة به.