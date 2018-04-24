محافظ شمال سيناء: لا توجد أية أزمات بالمواد الغذائية والبترولية

قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، إن المحافظة تتوفر بها المواد البترولية والسلع الغذائية بصورة طبيعية عن طريق إمدادات القوات المسلحة ووزارة التموين.



وأضاف «حرحور»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر النهاردة»، المذاع عبر الفضائية «الأولى»، مساء الاثنين، أنه خلال مرحلة الإعداد لانطلاق العملية الشاملة «سيناء 2018»، كان هناك تنسيق بين القوات المسلحة والمحافظة للاطمئنان على وجود احتياطيات غذائية بالمحافظة، مشيرًا إلى الاطمئنان وقتها لوجود احتياطيات تكفي حتى شهر مايو 2018.



وأوضح أنه العملية بدأت دون معرفة بتوقيتها واستهدفت تجفيف منابع الإرهاب ولوجسياتها، مضيفًا أن القوات المسلحة أخذت على عاتقها توفير المواد الغذائية بكافة أنواعها على مدار فترة العملية لـ6 مراكز بالمحافظة.



وأشار إلى إنشاء القوات المسلحة قاعدتين إداريتين في القنطرة شرق والعريش لتوفير المواد الغذائية على مدار فترة العملية الشاملة، بحيث توفر الأولى إمدادات المواد الغذائية لمركزي العريش وبئر العبد، والثانية لمدينتي رفح والشيخ زويد، موضحًا أن وسط سيناء وبئر العبد لا توجد بهم أية مشاكل أو عمليات عسكرية.



وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد أصدرت تقريرًا عن الأوضاع في سيناء زعمت فيه وجود حصار هناك وتحدثت عن بوادر أزمة إنسانية ونقص في المواد الغذائية.